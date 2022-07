Stati Uniti, afroamericano ucciso dalla polizia con 60 colpi dopo un inseguimento: il video scatena le proteste (Di lunedì 4 luglio 2022) Un nuovo video shock mostra l’omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato d Akron, in Ohio, da 60 colpi dopo un inseguimento da parte della polizia, nonostante fosse disarmato quando è uscito dalla macchina. La diffusione delle immagini rischia di accendere nuove proteste in America contro la brutalità della polizia verso le minoranze. Il sindaco e la polizia di Akron hanno lanciato un appello alla calma in vista delle manifestazioni di protesta previste in città. Secondo la versione della polizia, gli agenti avevano tentato di fermare l’auto del giovane per una non meglio precisata violazione stradale e dopo meno un minuto di inseguimento un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Un nuovoshock mostra l’omicidio di undi 25 anni, Jayland Walker, crivellato d Akron, in Ohio, da 60unda parte della, nonostante fosse disarmato quando è uscitomacchina. La diffusione delle immagini rischia di accendere nuovein America contro la brutalità dellaverso le minoranze. Il sindaco e ladi Akron hanno lanciato un appello alla calma in vista delle manifestazioni di protesta previste in città. Secondo la versione della, gli agenti avevano tentato di fermare l’auto del giovane per una non meglio precisata violazione stradale emeno un minuto diun ...

