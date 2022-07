Solari per viso e corpo: i migliori dell’estate 2022 (Di lunedì 4 luglio 2022) I Solari, per l’estate 2022 diventano hi-tech con formulazioni di ultima generazione che non proteggono solamente dai raggi Solari, ma anche da smog, inquinamento, raggi Uv e tutelano i mari. Sono ormai lontani i tempi in cui la crema solare era bianca e spessa, oggi le nuove formule non si sciolgono nell’acqua, per tutelare la flora e fauna dei nostri mari e hanno texture innovative: iper-leggere, che si stendono in spray e asciugano velocemente. Per un’estate protetta e sicura, sulla pelle. Protezione solare: perché usarla La crema solare andrebbe applicata non solo in estate ma durante tutto l’anno. Step di bellezza immancabile nella ormai famosissima beauty routine Corana permette di proteggere la pelle dai UVA e UVB, tutelandola da fattori di rischio e rallentandone l’invecchiamento. È stato infatti ormai dimostrato che il sole – ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 luglio 2022) I, per l’estatediventano hi-tech con formulazioni di ultima generazione che non proteggono solamente dai raggi, ma anche da smog, inquinamento, raggi Uv e tutelano i mari. Sono ormai lontani i tempi in cui la crema solare era bianca e spessa, oggi le nuove formule non si sciolgono nell’acqua, per tutelare la flora e fauna dei nostri mari e hanno texture innovative: iper-leggere, che si stendono in spray e asciugano velocemente. Per un’estate protetta e sicura, sulla pelle. Protezione solare: perché usarla La crema solare andrebbe applicata non solo in estate ma durante tutto l’anno. Step di bellezza immancabile nella ormai famosissima beauty routine Corana permette di proteggere la pelle dai UVA e UVB, tutelandola da fattori di rischio e rallentandone l’invecchiamento. È stato infatti ormai dimostrato che il sole – ...

