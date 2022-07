(Di lunedì 4 luglio 2022), ma fue morì dopo cinque ore di agonia. La pm Carmen Fusco nel corso della requisitoria del processo per l’di, la giovane di Arce uccisa nel 2001, accusala: “Il delitto ditutti i componenti della” ha detto nel corso della requisitoria del processo che si svolge a Cassino (Frosinone). “se immediatamente soccorsa si sarebbema muore per effetto di una condotta attiva, perché itutti presenti e tutti concordi sul da farsi, davanti a una ragazza svenuta ma viva, le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Delitto di Arce, il pm: 'L'autore dell'assassinio di Serena Mollicone è Marco Mottola'. La ragazza venne uccisa il… - fattoquotidiano : Serena Mollicone, l’accusa: “Poteva essere salvata, ma fu finita. Omicidio accomuna tutta la famiglia Mottola” - fisco24_info : Omicidio Mollicone, pm: 'Famiglia Mottola tutta coinvolta come i Ciontoli in caso Vannini': (Adnkronos) - 'Serena p… - StraNotizie : Omicidio Serena Mollicone, pm:''Tuzi suicida perché sapeva e fu lasciato solo'' - Luxgraph : Serena Mollicone, «Santino Tuzi lasciato solo dagli altri colleghi che sapevano dell’omicidio» #corriere #news #202… -

è stata uccisa con il nastro adesivo e il sacchetto. Elemento soggettivo, omicidio che accomuna la famiglia Mottola. Marco, Franco e Anna Maria hanno concorso ad uccidere, erano in ...come Marco Vannini . Il pm Maria Carmen Fusco sta analizzando l'aspetto psicologico del delitto. E in questa dettagliata analisi ha appena paragonato la vicendaa quella Vannini, che ...(Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – ”Marco, Franco e Annamaria non soltanto hanno concorso attivamente a uccidere Serena Mollicone ma sono tutti titolari di una posizione di garanzia” come ” ...Il pubblico ministero Maria Carmen Fusco sta analizzando l'aspetto psicologico del delitto. “I Mottola avrebbero potuto salvare Serena chiamando i soccorsi” ...