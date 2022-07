Paris Hilton sulla sua amicizia con Britney Spears: "È un angelo, è sempre stata al mio fianco" (Di lunedì 4 luglio 2022) Paris Hilton si è recentemente aperta a proposito della sua amicizia con Britney Spears durante un'intervista di ET, rivelando che la cantante è sempre stata al suo fianco. L'amicizia tra Paris Hilton e Britney Spears ha sicuramente superato la prova del tempo: sono accadute molte cose nella vita della cantante durante gli ultimi due decenni, positive e negative, e la gioia dell'ereditiera nel vedere la sua amica celebrare il suo matrimonio da favola con Sam Asghari è difficile da spiegare a parole. Una carrozza simile a Cenerentola, cavalli dagli zoccoli dorati e persino un iconico numero musicale di Selena Gomez, Paris e sua madre Kathy ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022)si è recentemente aperta a proposito della suacondurante un'intervista di ET, rivelando che la cantante èal suo. L'traha sicuramente superato la prova del tempo: sono accadute molte cose nella vita della cantante durante gli ultimi due decenni, positive e negative, e la gioia dell'ereditiera nel vedere la sua amica celebrare il suo matrimonio da favola con Sam Asghari è difficile da spiegare a parole. Una carrozza simile a Cenerentola, cavalli dagli zoccoli dorati e persino un iconico numero musicale di Selena Gomez,e sua madre Kathy ...

