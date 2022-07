Omicidio dell' ex vigilessa Laura Ziliani | a giudizio le due figlie e Mirto Milani

Pubblicità

Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro. Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci.

Condanna all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che erano accusati dell'omicidio del giovane italiano di origine capoverdiana, hanno ricevuto la stangata dai giudici della corte d'Assise di Frosinone. Il 21enne Willy fu massacrato a sangue nel settembre 2020 a Colleferro. Sono accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro per essere intervenuto a difesa di un amico. La lettura del verdetto è stata applaudita. Come raccontato dai testimoni, i due fratelli, esperti dell'arte marziale Mma, picchiarono per 50 secondi con colpi a ripetizione Willy.