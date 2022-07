(Di lunedì 4 luglio 2022) Continua la strategia del Cremlino di far passare l'Ucraina come serva dell'mentre - in realtà - gli unici a volere servi sono Putin e i suoi scherani. Come dimostra Lukashenko e come ...

Pubblicità

AndreaRomano9 : Oggi #Kyiv si è svegliata così: edifici residenziali demoliti dai missili di Mosca, bambini estratti dalle macerie… - globalistIT : - Highlander84fg : @lettera_mosca Presidente colpisca la piramide, perché non può permettersi nessuna vittima civile, non faccia l'err… - ChiapponiFlavio : RT @LucaGCastellin: “Il Gogol’ Centre è l’ultima vittima dell’unica campagna che Putin stia davvero vincendo, quella contro il libero pensi… - AttilioFarinel1 : RT @AlexS8338: Anche tra i miei follower c'è chi continua a seguire #Borghi , a giustificarlo, a fargli complimenti, a ritenerlo una mosca… -

Globalist.it

Gli attacchi con droni sul territorio russo, una "provocazione" per, sono stati suggeriti alle forze armate di Kiev dagli alleati occidentali. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli ..."Finora non c'è stata nessuna, ma il livello di distruzione è grande", denuncia il primo ... E' l'accusa del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista nel programma '. ... Mosca fa la vittima: “Gli attacchi ucraini nel nostro territorio suggeriti dall’Occidente” Come dimostra Lukashenko e come dimostra il tentativo di Mosca di organizzare un tentativo di colpo di stato (poi fallito) per spodestare Zelensky e mettere al suo posto un burattino modello tiranno ...Gb: ora i russi puntano al Donetsk. Colpita una scuola a Kharkiv. Lukashenko: "Sosterremo sempre la Russia". Oggi a Lugano la conferenza ...