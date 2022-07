Mertens in partenza per Ibiza, non incontrerà De Laurentiis (Di lunedì 4 luglio 2022) Mertens in viaggio verso Ibiza, niente incontro con De Laurentiis per il rinnovo Dries Mertens è in partenza verso Ibiza per le vacanze, con ogni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 luglio 2022)in viaggio verso, niente incontro con Deper il rinnovo Driesè inversoper le vacanze, con ogni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

tuttonapoli : Mertens, l'incontro con ADL è lontano: il belga è in partenza per Ibiza - Luxgraph : Napoli, dopo Insigne e Mertens altri 10 calciatori in partenza: Spalletti non sa chi trova al raduno #corriere… - serieB123 : Napoli, dopo Insigne e Mertens altri 10 calciatori in partenza: Spalletti non sa chi trova al raduno… - cn1926it : #Rai, Perillo: “La partenza di #Mertens mi dispiacerebbe, perplesso su #Meret” - VincenzoFusco69 : @ZioAxl @fra__nce__sco Ecco per il napolibe dovrebbe essere una regola non a comando per cui se mertens va si manti… -