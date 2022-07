Lunghi tempi di attesa per assistenza NoiPA che non funziona: replica oggi (Di lunedì 4 luglio 2022) Dobbiamo prepararci ad andare incontro a Lunghi tempi di attesa per quanto concerne l’assistenza NoiPA, a prescindere dalla tipologia di problema che abbiamo affrontato negli ultimi mesi. Riscontri che tardano ad arrivare, a prescindere dal modo in cui avete aperto i ticket. Di sicuro qualcosa va cambiato, ma allo stato attuale non possiamo aspettarci miglioramenti a stretto giro per coloro che hanno bisogno di riscontri a breve termine. Vediamo più da vicino quali siano le anomalie più frequenti e le risposte da parte dello staff tecnico. Aumenta l’attesa per assistenza NoiPA che non funziona: la situazione aggiornata ad oggi Dopo il nostro ultimo articolo a tema, dunque, bisogna affrontare di nuovo la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Dobbiamo prepararci ad andare incontro adiper quanto concerne l’, a prescindere dalla tipologia di problema che abbiamo affrontato negli ultimi mesi. Riscontri che tardano ad arrivare, a prescindere dal modo in cui avete aperto i ticket. Di sicuro qualcosa va cambiato, ma allo stato attuale non possiamo aspettarci miglioramenti a stretto giro per coloro che hanno bisogno di riscontri a breve termine. Vediamo più da vicino quali siano le anomalie più frequenti e le risposte da parte dello staff tecnico. Aumenta l’perche non: la situazione aggiornata adDopo il nostro ultimo articolo a tema, dunque, bisogna affrontare di nuovo la ...

