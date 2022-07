L’Italia di pallanuoto ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali di Budapest: è stata sconfitta in finale dalla Spagna (Di lunedì 4 luglio 2022) La nazionale italiana maschile di pallanuoto (nota come “il Settebello”) ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria: è stata sconfitta in finale dalla Spagna, ai rigori, col punteggio di 15 a 14. Dopo una Leggi su ilpost (Di lunedì 4 luglio 2022) La nazionale italiana maschile di(nota come “il Settebello”) halaaidi nuoto di, in Ungheria: èin, ai rigori, col punteggio di 15 a 14. Dopo una

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sfuma all'ultimo rigore il sogno dell'Italia di vincere l'oro ai campionati mondiali di pallanuoto di Budapest. In… - Eurosport_IT : SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora… - Eurosport_IT : SIAMO IN SEMIFINALE! ?????? Ottima prova del Setterosa che supera nettamente 17-7 la Francia ai quarti: ora in semifi… - ilpost : L’Italia di pallanuoto ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali di Budapest: è stata sconfitta in finale dalla Sp… - ErnestoTedesco : La falce di luna nel cielo di Budapest è d'argento. Grazie Marco Del Lungo per le emozioni e soddisfazioni. Grande… -