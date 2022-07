Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia: «Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme» (Di lunedì 4 luglio 2022) In una lettera l'attore 85enne è tornato a parlare del grande dolore della sua famiglia e ha confessato un desiderio profondo di entrambi: andarsene insieme, così come hanno vissuto Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 luglio 2022) In una lettera l'attore 85enne è tornato a parlare del grande doloresua famiglia e ha confessato un desiderio profondo di entrambi: andarsene, così come hanno vissuto

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Lino Banfi, la toccante lettera alla moglie Lucia: “Ho chiesto a papa Francesco di esaudire il tuo ultimo desiderio, ma h… - guidotweet : @gloquenzi Dallas Puglias, come diceva Lino Banfi introducendo la Filomena - FQMagazineit : Lino Banfi, la toccante lettera alla moglie Lucia: “Ho chiesto a papa Francesco di esaudire il tuo ultimo desiderio… - govi47 : @infoitcultura Il Papa fa il Papa…non è Dio e se Lino Banfi è davvero credente dovrebbe accettare la pena ed il suo… - rotre54 : #Binotto #Zaniolo #Romagnoli #jeru in pieno trend Non so, e un Lino Banfi, un Luca Sardella, una Tatangelo non ce… -