Joe Milligan si è aggiudicato il titolo di Best of Belron 2022

Carglass ha annunciato che il tecnico americano Joe Milligan ha vinto il titolo di Best of Belron 2022. Si tratta di un evento biennale che si svolge oramai da 20 anni in cui i tecnici del Gruppo Belron di tutto il mondo, specializzati nella riparazione e sostituzione di vetri auto, gareggiano contro altri 28 tecnici altamente qualificati provenienti dai Paesi in cui opera il Gruppo.