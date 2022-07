Incidente stradale ad un incrocio: operaio muore mentre va a lavoro (Di lunedì 4 luglio 2022) Un operaio di 51 anni è rimasto vittima di un terribile Incidente stradale, avvenuto ieri mattina sulla provinciale 498 a Martinengo (Bergamo). Sul posto i soccorsi ed i carabinieri. Uno scooter ed un’auto si sono scontrati ieri mattina lungo la strada provinciale 498 a Martinengo (Bergamo). Nel violento impatto, l’uomo che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, un operaio 51enne, ha perso la vita. (Karl Allen Lugmayer – Adobe Stock)Sul posto si sono precipitati i medici del 118, a bordo anche di un elisoccorso, ma per lo scooterista era ormai troppo tardi: vani tutti i tentativi di rianimazione. Ferito lievemente e trasportato in ospedale il conducente della vettura. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Martinengo, Incidente ad un incrocio sulla provinciale ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 4 luglio 2022) Undi 51 anni è rimasto vittima di un terribile, avvenuto ieri mattina sulla provinciale 498 a Martinengo (Bergamo). Sul posto i soccorsi ed i carabinieri. Uno scooter ed un’auto si sono scontrati ieri mattina lungo la strada provinciale 498 a Martinengo (Bergamo). Nel violento impatto, l’uomo che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, un51enne, ha perso la vita. (Karl Allen Lugmayer – Adobe Stock)Sul posto si sono precipitati i medici del 118, a bordo anche di un elisoccorso, ma per lo scooterista era ormai troppo tardi: vani tutti i tentativi di rianimazione. Ferito lievemente e trasportato in ospedale il conducente della vettura. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Martinengo,ad unsulla provinciale ...

Pubblicità

ONDANEWSweb : Fugge dopo un incidente stradale con feriti a Polla. Denunciato 28enne di Sicignano - - CorriereTorino : Cuneo, muore in un incidente stradale Simone Ruzza. Aveva 51 anni, padre di tre figli - zazoomblog : Eva Henger dopo l’incidente stradale come sta oggi? Oggi è sulla sedia a rotelle: tornerà a camminare? FOTO -… - Veronamobile : 04/07/2022 10:31: VIA GRAMSCI ANTONIO - Incidente stradale - prestare attenzione - l_yasta : @Nicolet84520681 Un attore francese di origini italiane disse alla fine degli anni 70, presentandosi alle elezioni… -