Eriksen continua in Premier League: chiusura a un passo con il Manchester United (Di lunedì 4 luglio 2022) Christian Eriksen è pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica con la maglia del Manchester United Come riferito dalla stampa britannica, Christian Eriksen è pronto a continuare la propria carriera in Premier League. Il fantasista danese è infatti ad un passo dal firmare per il Manchester United, club dove trascorrerà le prossime tre stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Christianè pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica con la maglia delCome riferito dalla stampa britannica, Christianè pronto are la propria carriera in. Il fantasista danese è infatti ad undal firmare per il, club dove trascorrerà le prossime tre stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

