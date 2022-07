È un diritto o un dovere dei genitori controllare telefoni e pc dei figli fino alla loro maggiore eta?? (Di lunedì 4 luglio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È il pericolo più serio, l’incubo che diventa realtà: ragazze adescate su internet da un finto medico che le convinceva a non mangiare fino a farle diventare anoressiche. È stata la polizia a smascherarlo e nei suoi computer ha trovato materiale agghiacciante. Perché si tratta di un uomo di 40 anni che era riuscito a convincere decine di ragazze a seguire i suoi consigli e basta leggere i “suggerimenti” rivolti alle giovani per comprendere quali danni gravissimi aveva già causato e quanti altri poteva provocarne. Le regole erano micidiali: «Non assumere più di 500 calorie giornaliere, bere molta acqua per lenire il senso di fame, fare docce gelate per stimolare l’organismo a un maggiore dispendio energetico». E non è finita. L’uomo spingeva le adolescenti a tagliarsi il corpo e poi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 luglio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È il pericolo più serio, l’incubo che diventa realtà: ragazze adescate su internet da un finto medico che le convinceva a non mangiarea farle diventare anoressiche. È stata la polizia a smascherarlo e nei suoi computer ha trovato materiale agghiacciante. Perché si tratta di un uomo di 40 anni che era riuscito a convincere decine di ragazze a seguire i suoi consigli e basta leggere i “suggerimenti” rivolti alle giovani per comprendere quali danni gravissimi aveva già causato e quanti altri poteva provocarne. Le regole erano micidiali: «Non assumere più di 500 calorie giornaliere, bere molta acqua per lenire il senso di fame, fare docce gelate per stimolare l’organismo a undispendio energetico». E non è finita. L’uomo spingeva le adolescenti a tagliarsi il corpo e poi ...

LauraGaravini : Rattrista la decisione della corte di Appello di #Parigi di negare l'estradizione agli ex #Br. I parenti delle vitt… - zeratul75 : @ciarrayer @anfo13 Ucraina ha diritto di fare quello che vuole come del resto la nato ha diritto/dovere di non invi… - sotirias : RT @Nonha_stata: Se una crisi di governo può servire a fermare il precipizio nel quale ci stanno trascinando i guerrafondai Draghi e Letta,… - SenzaNumeri : Trovo così di cattivo gusto leggere persone che si sentono in dovere e in diritto soprattutto di criticare Harry, i… - Bea16054325 : RT @Romi13871942: 'quando una lunga serie di abusi e di malversazioni,.. rivela il disegno di ridurre gli uomini all'assolutismo, allora è… -