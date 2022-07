TV7Benevento : Dl Aiuti: Casu, 'solidarietà Pd Roma ad Alfonsi' - -

Il Tempo

... Niccolò Sacchetti e Giuseppe, insieme all'assessore capitolino all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi per chiedereeconomici. 'Abbiamo voluto incontrare gli ...Le opere verranno messe all'asta ed il ricavato finanzierà il progetto diumanitari in ... AndreaDeputato e segretario del PD Roma: " Grazie a questa splendida iniziativa Roma dimostra ... Dl Aiuti: Casu, 'solidarietà Pd Roma ad Alfonsi' Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Da Alberto Zolezzi, deputato M5S, parole indegne verso l’Assessora Sabrina Alfonsi che offendono la comunità democratica e le istituzioni capitoline. Si vergogni e chieda s ...Innanzitutto questo è il momento in cui la città deve reagire unita e compatta a quella che è un grande problema per Roma per la capitale In queste ore c'è stato un intervento la terza ordinanza fatta ...