Crollo sulla Marmolada | 6 morti | 10 feriti Soccorso alpino | mancano all’appello 30 persone Tra le vittime un bambino di 9 anni

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino: «Cordoglio per le». In mattinata Draghi a Canazei. Atteso il capo della Protezione civile. Tra letre italiani e un ceco

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - Alessan50612358 : RT @sruotolo1: È una tragedia e il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime ma il crollo del #ghiacciaio sulla #Marmolada è colpa nos… - MediasetTgcom24 : Strage sulla Marmolada: il momento del crollo #marmolada -

È di 6 morti e 8 feriti, di cui due in gravissime condizioni, il bilancio deldi un enorme blocco di ghiaccio su un gruppo di alpinistiMarmolada. Il conteggio delle vittime sembra purtroppo destinato a salire, considerato il numero di dispersi, che per ora sono 17 ...Canazei (Trento) - C'è anche un bambino di 9 anni tra i dispersi della tragediaMarmolada. E sono circa 30 gli alpinisti travolti dalla massa di ghiaccio e detriti venuta giù ...neldel ...Drammatica intervista questa mattina a Morning News con testimone oculare del crollo della Marmolada Partenza drammatica per la puntata del talk show ...Trento, 4 lug. (LaPresse) - Sarebbero una trentina le persone presenti sulla Marmolada al momento del crollo del seracco e che ora mancano all'appello. Lo si ...