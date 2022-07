Crollo Marmolada, Draghi in mattinata a Canazei (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in mattinata sarà a Canazei (Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del Crollo sulla Marmolada. Insieme al capo del Dipartimenti della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori verrà fatto il punto della situazione (Marmolada, IL Crollo DEL GHIACCIAIO - .LO STUDIO SUI GHIACCIAI - IL VIDEO DEL Crollo). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario, insarà a(Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito delsulla. Insieme al capo del Dipartimenti della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori verrà fatto il punto della situazione (, ILDEL GHIACCIAIO - .LO STUDIO SUI GHIACCIAI - IL VIDEO DEL).

