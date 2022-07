CdS – c’è il pericolo di fuga

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 14:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: NAPOLI – Il rischio, al mercato, è di ritrovarsi improvvisamente «denudati»: e per evitare d’accorgersi che a metà campo, un giorno, il Napoli possa presentarsi «svestito», Cristiano Giuntoli si è (ri)messo a fare un giro di perlustrazione. Ci sono un paio di centrocampisti – ognuno a modo suo – sull’uscio, potrebbero partire e però anche restare: ma il problema non può essere curato, va prevenuto, e in una telefonata conoscitiva, l’ennesima, il Napoli ha tentato di sapere che va evolvendo a Bologna la storia di Mattias Svanberg. In teoria, è tutto scritto: lo svedese (23 compiuti a gennaio), va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Quindi, qualcosa può succedere: Giovanni Sartori, il diesse del Bologna, non ha alcuna intenzione di ...