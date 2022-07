Ballando con le Stelle 2022 | svelata la giuria della nuova edizione

Leggi su novella2000

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ladicon leA ottobre parte ufficialmentecon lee ladel talent show di Milly Carlucci è già attesissima da tutto il pubblico. Quest’anno per la prima volta il programma di Rai 1 durerà qualche settimana in più, e come abbiamo scoperto pochi giorni L'articolo proviene da Novella 2000.