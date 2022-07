Atletica, Europei Under 18: Mattia Furlani record dei campionati nel lungo. Bravi Polzonetti, Inzoli e Pizzato (Di lunedì 4 luglio 2022) A Gerusalemme (Israele) sono incominciati gli Europei Under 18 di Atletica leggera. Mattia Furlani incomincia con il salto in lungo ed è stato Bravissimo a risalire da una situazione complicata: dopo i due nulli iniziali, infatti, il 17enne ha firmato un eccellente 7.62 metri (7.87 il suo personale firmato un paio di settimane fa), precedendo di un centimetro il francese Thomas Martinez e firmando il record dei campionati. Miglior prestazione per il giovane Mr Jump tricolore (specialista anche nel salto in alto). Avanza anche Francesco Ettore Inzoli con la quarta misura (7.32). Erika Giorgia Saraceni si rende protagonista di un buon salto triplo da 12.71 metri, quinta misura che vale il pass per l’atto conclusivo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) A Gerusalemme (Israele) sono incominciati gli18 dileggera.incomincia con il salto ined è statossimo a risalire da una situazione complicata: dopo i due nulli iniziali, infatti, il 17enne ha firmato un eccellente 7.62 metri (7.87 il suo personale firmato un paio di settimane fa), precedendo di un centimetro il francese Thomas Martinez e firmando ildei. Miglior prestazione per il giovane Mr Jump tricolore (specialista anche nel salto in alto). Avanza anche Francesco Ettorecon la quarta misura (7.32). Erika Giorgia Saraceni si rende protagonista di un buon salto triplo da 12.71 metri, quinta misura che vale il pass per l’atto conclusivo. ...

beppeBru : RT @atleticaitalia: ???? al via gli Europei U18 di Gerusalemme con 29 azzurri in gara nella prima giornata! ???? GUARDA LE GARE - ematr_86 : RT @atleticaitalia: ???? Gerusalemme al via: finale per quattro azzurri ?? nella prima mattina degli Europei under 18, l’ottocentista De Ros… - atleticaitalia : ???? Gerusalemme al via: finale per quattro azzurri ?? nella prima mattina degli Europei under 18, l’ottocentista De… - viverefano : Atletica: Alice Pagliarini, della Fano Techfem, a Gerusalemme per i Campionati Europei Under 18. La gara in streami… - ematr_86 : @atleticaitalia Cara @EurovisionSport la Rai non sta trasmettendo gli Europei U18 di atletica da Gerusalemme -