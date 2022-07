Vi ricordate la bambina uscita dal come ' grazie' a Gigi D' Alessio? Finalmente arriva il commento del cantante

(Di domenica 3 luglio 2022)D'è uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Di recente ha fatto molto parlare di sé per la sua rottura con la compagna storica Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il figlio Andrea. A questo, ,si aggiunge anche la sua relazione con Denise Esposito, una donna molto più giovane di lui da cui ha avuto il piccolo Francesco.D'è un personaggio molto chiacchierato, ma nelle ultime settimane è stato anche protagonista di un gesto che ha davvero dell'incredibile. Di recente, il cantautore originario di Napoli ha festeggiato i suoi trent'anni di carriera con uno show andato in onda su Rai 1. Qui, ha avuto l'opportunità di condividere il palco con Eros Ramazzotti, ed è stata una grande emozione sia per loro che per i loro fan. Questo, per, si può definire ...

Pubblicità

Stile e Trend Fanpage

Che fine ha fatto Manuela Villa Sono in molti a domandarsi come stia trascorrendo questo periodo la figlia di Claudio Villa. Manuela, quando era appena una, ha deciso di seguire le orme del padre, diventando un'artista come lui. E in effetti ci è riuscita più che bene, diventando un'artista a tutto tondo. Manuela Villa ha iniziato a studiare ...Ve loagli esordi 1 di 12 - In un'intervista a Vanity Fair Luca ha spiegato che non ci ...di Luca Argentero Luca Argentero in questi giorni è in vacanza con la moglie e la loro, Nina,... Thylane Blondeau cambia stile a Parigi: l'ex bambina più bella del mondo con giacca over e sneakers “Il mercatino dell’amicizia” è una iniziativa che la scuola dell’infanzia “Cardinale Spina” di Sarzana organizza per consuetudine nel corso dell’anno scolastico. Si tratta di piccoli oggetti, realizza ..."Questi genitori avrebbero potuto chiudersi al dolore, dire che con la perdita del loro figlio il mondo per loro non poteva far altro che finire. Invece sono tornati in quel reparto e hanno trasformat ...