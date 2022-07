Tour de France 2022, tutte le classifiche: van Aert rimane in giallo, le maglie non cambiano di proprietario (Di domenica 3 luglio 2022) Una gran vittoria da parte di Dylan Groenewegen al Tour de France 2022. La volata di Sønderborg non fa cambiare il proprietario della maglia gialla: Wout van Aert (Jumbo-Visma) riesce a guadagnare altri sei secondi su Yves LampAert (Quick Step-Alpha Vinyl). Nelle posizioni di testa perdono margine Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo) rimasti coinvolti nella caduta a pochi chilometri dal traguardo. Van Aert rimane in vetta anche nella classifica della maglia verde, salendo a quota 107 punti, 13 in più di Fabio Jakobsen e 47 su Groenewegen. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) è ancora in vetta nella classifica GPM con sei punti, mentre Tadej Pogaar rimane primo nel ranking dei giovani, con 17” su ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Una gran vittoria da parte di Dylan Groenewegen alde. La volata di Sønderborg non fa cambiare ildella maglia gialla: Wout van(Jumbo-Visma) riesce a guadagnare altri sei secondi su Yves Lamp(Quick Step-Alpha Vinyl). Nelle posizioni di testa perdono margine Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo) rimasti coinvolti nella caduta a pochi chilometri dal traguardo. Vanin vetta anche nella classifica della maglia verde, salendo a quota 107 punti, 13 in più di Fabio Jakobsen e 47 su Groenewegen. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) è ancora in vetta nella classifica GPM con sei punti, mentre Tadej Pogaarprimo nel ranking dei giovani, con 17” su ...

marmelyr : RT @Hakflak: @BrindusaB1 @scastaldi9 @GiuseppeTurrisi @Rebeka80721106 @FrankCapitone @PasqualeTotaro @karmendida @LunaLeso @AntonellaLaTor6… - OA_Sport : Tutte le classifiche del Tour de France 2022 alla terza tappa - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Le lacrime di Groenewegen, il 'cattivo' che vince il giorno dopo Jakobsen #TourdeFrance - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: vince Gronewegen Van Aert ancora in giallo - #France #tappa… - sandrobrambilla : &xZTour de France 2022, Geraint Thomas ha corso la cronometro con la mantellina addosso: 'Me ne sono completamente… -