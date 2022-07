Pubblicità

AndreaFreeulian : @quintinocavallo Chi dice che Sinner è una pippa probabilmente non conosce nemmeno la forma di una racchetta! Come… - PinyAlt : RT @schtennis: @janniksin, col fisico di un buon giocatore di #Fortnite (un caro saluto a Pat Prinoth), conosceva solo l'erba delle sue Alp… - schtennis : @janniksin, col fisico di un buon giocatore di #Fortnite (un caro saluto a Pat Prinoth), conosceva solo l'erba dell… - francoincoronat : “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli!” Atto di forza, fisico e mentale, di Jannik #Sinner a #Wimbledon.… - TimOrmezzano : Sinner, con il suo fisico da Olimpiadi di matematica, ha preso a pallate il palestratissimo Alcaraz. Tutto molto be… -

CONCENTRATO SUL PRESENTE "Si è trattato di una partita difficile " ha spiegato" ma del resto lo sapevamo anche prima. Penso che il livello di gioco di entrambi sia stato alto. E credo sia ...I risultati non è che si fossero visti granché, complice anche ungracilino in larghi tratti di questa stagione.sembrava un giocatore - cantiere, involtolato in un processo di ... Sinner: 'Fisico, tattica, concentrazione: contento dei miei progressi' La prima vittoria negli scontri diretti, al terzo tentativo, arriva al momento giusto. Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz in quattro set e ...L'altoatesino non aveva mai vinto contro un top ten in un torneo dello slam. Perché quella di oggi è una partita spartiacque per la sua carriera ...