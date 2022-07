Sinner-Alcaraz | Wimbledon 2022 | dove vederla in diretta e in streaming

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ?? Carlos Alcaraz agli ottavi di Wimbledon! ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Sinner |… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner sfata il tabù erba vincendo il suo primo match sui prati. Nello stesso settore del tabellone, Carlos… - giovannipelazzo : #Sinner-#Alcaraz, è tutto pronto?? ?? 2° match sul Centrale (dopo Watson-Niemeier) ?? Inizio non prima delle 16/16.30… - vibezwithiaia : sinner vs alcaraz e la f1 alle 16, cosa potrebbe andare storto? - SalvatoreSodan1 : RT @GnocchiGene: Sinner-Alcaraz. In anteprima vi svelo chi vince #3 luglio #wimbledon -

A seguire, la prima sfida Slam tra Carlose Jannik, la prima di una lunga serie. Chiude il programma il campione in carica Novak Djokovic . E buona domenica.... VIA CON BOUZKOVA GARCIA Tutto è pronto per la diretta di Wimbledon 2022 in questa storica prima Middle Sunday di gioco, noi naturalmente seguiremo con grande attenzione, non solo per ...Play is scheduled on Middle Sunday this year as Wimbledon switches to a 14-day format. Follow all the action with our writers ...L'altoatesino aspetta il giovane spagnolo in quello che è l'ottavo più interessante in ottica futura. Impegni agevoli per Nadal e Djokovic.