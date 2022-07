Programmi TV di stasera, domenica 3 luglio 2022. In prima visione su Italia 1 «Supereroe per caso» (Di domenica 3 luglio 2022) Supereroe per caso Rai1, ore 21.25: Mina Settembre Replica Fiction. 1×09 La vita è un morso: Rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa, infatti, è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare. 1×10 Un giorno brutto: Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei, e in un attimo la voce si sparge nel quartiere. Rai2, ore 21.05: 9-1-1 Serie Tv. 4×05 La storia di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 luglio 2022)perRai1, ore 21.25: Mina Settembre Replica Fiction. 1×09 La vita è un morso: Rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta da un nuovo, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa, infatti, è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare. 1×10 Un giorno brutto: Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei, e in un attimo la voce si sparge nel quartiere. Rai2, ore 21.05: 9-1-1 Serie Tv. 4×05 La storia di ...

