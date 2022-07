Ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin per violenza domestica (Di domenica 3 luglio 2022) Ricky Martin nei guai per un’accusa di presunta violenza domestica. Nei confronti del cantante, attore e personaggio televisivo portoricano – all’anagrafe Enrique Martín Morales – stando alle ricostruzioni dell’AP e del quotidiano locale “El Vocero”, le autorità di Puerto Rico avrebbero emanato un’Ordinanza restrittiva. Per il momento la persona che l’ha chiesta è rimasta anonima anche se pare si tratti di violenza domestica. Il provvedimento sarebbe stato firmato nella giornata di venerdì 1 luglio dal giudice Raiza Cajigas Campbell che ha convocato le parti in udienza il 21 luglio, giorno in cui scade l’Ordinanza. Nell’atto, depositato per via telematica, il ricorrente è comparso a pieno titolo e “sulla base delle ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 3 luglio 2022)nei guai per un’accusa di presunta. Neidel cantante, attore e personaggio televisivo portoricano – all’anagrafe Enrique Martín Morales – stando alle ricostruzioni dell’AP e del quotidiano locale “El Vocero”, le autorità di Puerto Rico avrebbero emanato un’. Per il momento la persona che l’ha chiesta è rimasta anonima anche se pare si tratti di. Il provvedimento sarebbe stato firmato nella giornata di venerdì 1 luglio dal giudice Raiza Cajigas Campbell che ha convocato le parti in udienza il 21 luglio, giorno in cui scade l’. Nell’atto, depositato per via telematica, il ricorrente è comparso a pieno titolo e “sulla base delle ...

