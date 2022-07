Omicron 5, "lockdown ipotesi sul tavolo". Quando ci sarà il picco di contagi (Di domenica 3 luglio 2022) L'attuale ondata di Covid "è intensa, solo parzialmente diversa da quella che l'ha preceduta", per fine luglio è atteso "il picco. Le premesse non sono buone, a ottobre potremmo trovarci in condizioni di svantaggio". L'allarme, sulle pagine del Corriere della Sera, arriva da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. Lasciar dilagare il virus, spiega Ricciardi, "è molto pericoloso per l'individuo e la collettività. Va bene accettare la convivenza ma continuando a combatterlo. Come? Vaccinandosi e adottando misure di sanità pubblica negli ambienti affollati, quindi mascherina, distanziamento e areazione". Tutto quello che, suggerisce l'esperto, in queste ultime settimane gli italiani non stanno più facendo, anche su mancato impulso del governo. Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Ospedale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) L'attuale ondata di Covid "è intensa, solo parzialmente diversa da quella che l'ha preceduta", per fine luglio è atteso "il. Le premesse non sono buone, a ottobre potremmo trovarci in condizioni di svantaggio". L'allarme, sulle pagine del Corriere della Sera, arriva da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. Lasciar dilagare il virus, spiega Ricciardi, "è molto pericoloso per l'individuo e la collettività. Va bene accettare la convivenza ma continuando a combatterlo. Come? Vaccinandosi e adottando misure di sanità pubblica negli ambienti affollati, quindi mascherina, distanziamento e areazione". Tutto quello che, suggerisce l'esperto, in queste ultime settimane gli italiani non stanno più facendo, anche su mancato impulso del governo. Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Ospedale ...

Pubblicità

Libero_official : Secondo #Ricciardi il picco di contagi da #Omicron è atteso a fine luglio. #Pregliasco: '#Lockdown tra le ipotesi i… - PoliticaNewsNow : Covid, Pregliasco: 'Omicron è contagiosissima. Lockdown in autunno? Ipotesi c'è ma scenario meno probabile' - lucy888z : RT @RaiNews: 'Omicron 5 ha una grande capacità di diffusione nonostante siamo in estate, quindi caldo, vita all'aperto e maggiore ventilazi… - fiorellarossi7 : RT @RaiNews: 'Omicron 5 ha una grande capacità di diffusione nonostante siamo in estate, quindi caldo, vita all'aperto e maggiore ventilazi… - RaiNews : 'Omicron 5 ha una grande capacità di diffusione nonostante siamo in estate, quindi caldo, vita all'aperto e maggior… -