L' ultima roccaforte della resistenza sta per cadere Assalto finale a Lysychansk

(Di domenica 3 luglio 2022). Le forze russe e filorusse, dopo la conquista di Severodonetsk, pressano per conquistare l'dirimasta nella provincia orientale ucraina di Luhansk. Il governatore del Luhansk, Sergey Haidai, racconta di una situazione drammatica: "Le case private nei villaggi attaccati stanno bruciando una dopo l'altra. Con una densità così elevata di bombardamenti abbiamo solo tempo per portare via i feriti. Ci sono incendi simultanei in posti diversi". Ma sullo stato delle cose le versioni sono discordanti: il leader ceceno Ramzan Kadyrov prima ha affermato cheera "circondata" e poi ha annunciato l'ingresso delle truppe filorusse nel centro città. "è nostra! Le truppe alleate sono già ...