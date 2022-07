Lazio, la stagione si apre con due giorni di visite mediche (Di domenica 3 luglio 2022) Al via la stagione 2022/2023 della Lazio. Si ricomincia con due giorni dedicati alle visite mediche, domenica 3 e lunedì 4 luglio, in Padeia. Martedì 5 luglio la squadra partirà poi verso il ritiro di Auronzo, dove è prevista la prima amichevole estiva contro la squadra di casa. Domenica di test clinici per lo staff tecnico e molti giocatori della Primavera. Tra i big invece, si è sottoposto alle visite Zaccagni, mentre tutti gli altri provvederanno lunedì. Il primo allenamento è in programma direttamente mercoledì mattina ad Auronzo. Lazio, AMICHEVOLI 2022: DATE E ORARI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Al via la2022/2023 della. Si ricomincia con duededicati alle, domenica 3 e lunedì 4 luglio, in Padeia. Martedì 5 luglio la squadra partirà poi verso il ritiro di Auronzo, dove è prevista la prima amichevole estiva contro la squadra di casa. Domenica di test clinici per lo staff tecnico e molti giocatori della Primavera. Tra i big invece, si è sottoposto alleZaccagni, mentre tutti gli altri provvederanno lunedì. Il primo allenamento è in programma direttamente mercoledì mattina ad Auronzo., AMICHEVOLI 2022: DATE E ORARI SportFace.

