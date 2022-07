Isola 22 Nicolas Vaporidis: «Ecco i naufraghi che hanno fatto giochi e scorrettezze» (Di domenica 3 luglio 2022) Nicolas Vaporidis è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022 e, dopo più di tre mesi, ha fatto ritorno in Italia. A distanza di pochi giorni dal trionfo, l'attore ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, svelando i nomi dei naufraghi che hanno fatto «giochi e scorrettezze». Nicolas Vaporidis parla della sua esperienza all'Isola dei Famosi 2022 Intervistato dal Corriere della Sera, Nicolas Vaporidis ha vuotato il sacco sulla sua esperienza all'Isola dei Famosi 2022. L'attore ha accettato di partecipare al reality per mettersi alla prova, ma non avrebbe mai creduto di tornare in Italia con il trofeo del vincitore. «Avevo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 3 luglio 2022)è il vincitore dell'dei Famosi 2022 e, dopo più di tre mesi, haritorno in Italia. A distanza di pochi giorni dal trionfo, l'attore ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, svelando i nomi deiche».parla della sua esperienza all'dei Famosi 2022 Intervistato dal Corriere della Sera,ha vuotato il sacco sulla sua esperienza all'dei Famosi 2022. L'attore ha accettato di partecipare al reality per mettersi alla prova, ma non avrebbe mai creduto di tornare in Italia con il trofeo del vincitore. «Avevo ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore di questa edizione dell'#Isola!! ?? - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - zazoomblog : Nicolas Vaporidis rivela perché non parla mai delle sue ex fidanzate e chi non sopportava all’Isola dei Famosi -… - blogtivvu : Nicolas Vaporidis rivela perché non parla mai delle sue ex fidanzate e chi non sopportava all’Isola dei Famosi… -