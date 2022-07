Guerra in Ucraina: combattimenti feroci nel Donbass (Di domenica 3 luglio 2022) Si combatte in Ucraina. Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol e nell'aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Ria Novosti'. Non si registrerebbero vittime, sostiene su... Leggi su today (Di domenica 3 luglio 2022) Si combatte in. Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol e nell'aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Ria Novosti'. Non si registrerebbero vittime, sostiene su...

Pubblicità

riotta : Putin militarizza l'industria russa. Le aziende dovranno dare precedenza forzata alle commesse per le armi e sono o… - GiovaQuez : Rizzo: 'La guerra in atto è economica. Questa guerra vede da una parte gli Usa con la loro capacità di stampare mon… - myrtamerlino : A San Pietroburgo una coraggiosa ragazza si è presentata alla cerimonia di laurea scrivendo su un foglio 'No alla… - ilvaccinogrigio : RT @valeangelsback: Clare Daly: 'Il vero progetto è quello di trasformare l'Ucraina in un tritacarne, di usare il suo popolo come carne da… - Marco36116213 : RT @valeangelsback: Clare Daly: 'Il vero progetto è quello di trasformare l'Ucraina in un tritacarne, di usare il suo popolo come carne da… -