F1 GP Gran Bretagna 2022, strategia Ferrari sbagliata con Leclerc. I social esplodono: “Binotto vattene” (Di domenica 3 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di F1 è stato un concentrato unico di emozioni: prima lo spaventoso incidente di Zhou, poi la Grande lotta alla ripresa della gara. Charles Leclerc è costretto a gestire la gara facendo i conti con un danno all’ala, fortunatamente di lieve entità e di fatto ininfluente. In più di un’occasione, però, è apparso evidente come la Ferrari non sia stata in grado di gestire la situazione, visto che il monegasco avrebbe avuto la possibilità di guadagnare molti punti in classifica su un Max Verstappen alle prese con diversi problemi sulla sua monoposto. Leclerc, infatti, si è inizialmente ritrovato nella situazione in cui era di fatto rallentato da un Carlos Sainz leggermente più lento, con Lewis Hamilton che invece ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) IlPremio didi F1 è stato un concentrato unico di emozioni: prima lo spaventoso incidente di Zhou, poi lade lotta alla ripresa della gara. Charlesè costretto a gestire la gara facendo i conti con un danno all’ala, fortunatamente di lieve entità e di fatto ininfluente. In più di un’occasione, però, è apparso evidente come lanon sia stata in grado di gestire la situazione, visto che il monegasco avrebbe avuto la possibilità di guadagnare molti punti in classifica su un Max Verstappen alle prese con diversi problemi sulla sua monoposto., infatti, si è inizialmente ritrovato nella situazione in cui era di fatto rallentato da un Carlos Sainz leggermente più lento, con Lewis Hamilton che invece ...

