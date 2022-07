F1, Christian Horner: “Dopo quanto accaduto poteva andarci peggio. Oggi Max è stato un leone” (Di domenica 3 luglio 2022) Christian Horner analizza in maniera positiva la situazione della Red Bull al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone il team di Milton Keynes ha concluso con il secondo posto di Sergio Perez, mentre Max Verstappen ha difesa la settima posizione. L’olandese, che era salito al comando sfruttando un errore di Carlos Sainz, ha visto la sua vettura danneggiata da un detrito e da quel momento la sua gara è stata un vero calvario: L’analisi del team principal della Red Bull, però, parte da un altro punto, ovvero le conseguenze del terribile incidente occorso al via. “Prima di tutto, è bello vedere che Guanyu Zhou e Alexander Albon stiano bene. La prima partenza è stata ottima, ma ovviamente tutto è stato cancellato Dopo la bandiera ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)analizza in maniera positiva la situazione della Red Bull al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone il team di Milton Keynes ha concluso con il secondo posto di Sergio Perez, mentre Max Verstappen ha difesa la settima posizione. L’olandese, che era salito al comando sfruttando un errore di Carlos Sainz, ha visto la sua vettura danneggiata da un detrito e da quel momento la sua gara è stata un vero calvario: L’analisi del team principal della Red Bull, però, parte da un altro punto, ovvero le conseguenze del terribile incidente occorso al via. “Prima di tutto, è bello vedere che Guanyu Zhou e Alexander Albon stiano bene. La prima partenza è stata ottima, ma ovviamente tutto ècancellatola bandiera ...

