Cristina Chiabotto è mamma bis: tutta la felicità in una foto (Di domenica 3 luglio 2022) Una dolcissima notizia arriva oggi sui social, con il classico annuncio della neo mamma. E’ nata la bambina di Cristina Chiabotto, l’ex miss Italia è di nuovo mamma! Nelle ultime settimane l’avevamo vista bellissima con il suo pancione posare anche per dei servizi fotografici in attesa della piccola e oggi, la notizia della nascita! La Chiabotto e suo marito si sono presi del tempo prima di urlare tutta la loro felicità! La piccola infatti, è nata il 29 giugno ma solo poche ore fa, è arrivato l’annuncio sui social con la prima foto della bambina. Qual è il nome scelto da Cristina Chiabotto e dal suo compagno Marco Roscio per la piccola? Il 29 giugno hanno abbracciato per la prima volta Sofia, dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022) Una dolcissima notizia arriva oggi sui social, con il classico annuncio della neo. E’ nata la bambina di, l’ex miss Italia è di nuovo! Nelle ultime settimane l’avevamo vista bellissima con il suo pancione posare anche per dei servizigrafici in attesa della piccola e oggi, la notizia della nascita! Lae suo marito si sono presi del tempo prima di urlarela loro! La piccola infatti, è nata il 29 giugno ma solo poche ore fa, è arrivato l’annuncio sui social con la primadella bambina. Qual è il nome scelto dae dal suo compagno Marco Roscio per la piccola? Il 29 giugno hanno abbracciato per la prima volta Sofia, dopo ...

