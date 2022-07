Covid: più di un milione i positivi in Italia (Di domenica 3 luglio 2022) Sono 71.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Cifra che porta gli attuali positivi a più di un milione di persone (1.009.943). Ieri i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Sono 71.947 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Cifra che porta gli attualia più di undi persone (1.009.943). Ieri i ...

