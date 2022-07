Calciomercato Sampdoria, c’è l’interesse per Alberto Grassi (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, piace il centrocampista rientrato a Parma dopo il prestito al Cagliari. Su di lui anche il Torino Come riportato da Alfredo Pedullà, la Sampdoria sarebbe interessata a Alberto Grassi, centrocampista di ritorno al Parma dopo il prestito della scorsa stagione al Cagliari. l’interesse dei blucerchiati è confermato dall’ok di Giampaolo per l’operazione. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Torino come alternativa di Maggiore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022), piace il centrocampista rientrato a Parma dopo il prestito al Cagliari. Su di lui anche il Torino Come riportato da Alfredo Pedullà, lasarebbe interessata a, centrocampista di ritorno al Parma dopo il prestito della scorsa stagione al Cagliari.dei blucerchiati è confermato dall’ok di Giampaolo per l’operazione. Sul calciatore c’è anchedel Torino come alternativa di Maggiore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

