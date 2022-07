Assalto al portavalori a Roma: il commando spara con pistole e mitra, mentre civili sono in strada (VIDEO) (Di domenica 3 luglio 2022) Roma. Un commando armato, organizzato ed addestrato che aveva pianificato tutto nel dettaglio: il tipo di colpo, l’orario, la tattica da seguire e la fuga finale con il malloppo a bordo di un mezzo condotto da un complice già appostato che li attendeva. commando rapina un blindato: sottratti 350.000 euro Un furto da capogiro, ad un portavalore che in quel momento trasportava con sé l’altisonante cifra di 350 mila euro. In realtà, però, il colpo doveva fruttare molto di più, dal momento che all’interno del furgone erano ben 4 i plichi contenenti quella stessa cifra. Ma in quella occasione, i banditi erano riusciti a sottrarne solamente uno. La dinamica dell’Assalto di venerdì 1 luglio Il Far West è avvenuto in strada, in pieno giorno, a Roma, in zona Casilino, in via Anteo, a Torre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022). Unarmato, organizzato ed addestrato che aveva pianificato tutto nel dettaglio: il tipo di colpo, l’orario, la tattica da seguire e la fuga finale con il malloppo a bordo di un mezzo condotto da un complice già appostato che li attendeva.rapina un blindato: sottratti 350.000 euro Un furto da capogiro, ad un portavalore che in quel momento trasportava con sé l’altisonante cifra di 350 mila euro. In realtà, però, il colpo doveva fruttare molto di più, dal momento che all’interno del furgone erano ben 4 i plichi contenenti quella stessa cifra. Ma in quella occasione, i banditi erano riusciti a sottrarne solamente uno. La dinamica dell’di venerdì 1 luglio Il Far West è avvenuto in, in pieno giorno, a, in zona Casilino, in via Anteo, a Torre ...

Pubblicità

CorriereCitta : Assalto al portavalori a Roma: il commando spara con pistole e mitra, mentre civili sono in strada (VIDEO) - Marilenapas : RT @repubblica: Assalto al portavalori: colpi di pistola mentre 30 persone sono in fila per la pensione. Le immagini in un video [di Luca M… - infoitinterno : Assalto al portavalori: colpi di pistola mentre 30 persone sono in fila per la pensione. Le immagini in un video - MutiLeonilde : RT @repubblica: Assalto al portavalori: colpi di pistola mentre 30 persone sono in fila per la pensione. Le immagini in un video [di Luca M… - Kualy2014 : RT @repubblica: Assalto al portavalori: colpi di pistola mentre 30 persone sono in fila per la pensione. Le immagini in un video [di Luca M… -