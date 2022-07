A Erice un uomo è morto dopo essere precipitato in un pozzo durante la festa del suo compleanno (Di domenica 3 luglio 2022) A Erice, in Sicilia, un uomo di 40 anni, Antonio Andreani, è morto dopo essere precipitato in un pozzo artesiano profondo 25 metri, con una decina di metri d’acqua all’interno. L’incidente è avvenuto durante la sua festa di compleanno. L’uomo è morto dopo essere precipitato in un pozzo Antonio Andreani è morto sotto gli occhi di amici e parenti in una villa in contrada Pegno: l’aveva presa in affitto e viveva lì. durante la sua festa di compleanno, stava ballando, quando la copertura del pozzo artesiano ha ceduto sotto il suo peso, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) A, in Sicilia, undi 40 anni, Antonio Andreani, èin unartesiano profondo 25 metri, con una decina di metri d’acqua all’interno. L’incidente è avvenutola suadi. L’in unAntonio Andreani èsotto gli occhi di amici e parenti in una villa in contrada Pegno: l’aveva presa in affitto e viveva lì.la suadi, stava ballando, quando la copertura delartesiano ha ceduto sotto il suo peso, ...

