Wimbledon 2022 | risultati uomini 2 luglio | Kyrgios batte Tsitsipas | Nadal elimina Sonego Bene Fritz e De Minaur

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata a. Sull’erba britannica si sono disputati oggi gli ultimi otto match valevoli per i sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti iodierni. Niente da fare purtroppo per l’azzurro Lorenzo(n.27 del seeding), che perde contro lo spagnolo Rafael(testa di serie n.2) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 in un’ora e 58 minuti di gioco.to anche Stefanos(n.4 del torneo), sconfitto da Nick(n.40 del ranking) al termine di una sfida davvero assurda. Palline scagliate contro il pubblico, palline contro l’avversario, richieste di squalifica, “trash talking” e proteste contro giudici di sedia e di linea: è successo questo e ...