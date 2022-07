Una Vita, anticipazioni (3-9 luglio 2022): accordo per Aurelio e Genoveva (Di sabato 2 luglio 2022) Genoveva Ancora le mosse di Genoveva sono al centro delle prossime puntate di Una Vita. La donna, non senza fatica o ricatti, riuscirà a giungere ad un accordo con Aurelio. Maggiori info nelle nostre anticipazioni. Una Vita è in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 14.10, la domenica alle 14.25 circa. Una Vita: anticipazioni da d0menica 3 a sabato 9 luglio 2022 Lolita cerca rifugio alla pensione per non discutere con Ramon, al quale non sa se rivelare chi sia in realta’ Fidel. La situazione economica di Rosina e Liberto è sempre meno rosea, ma Rosina si rifiuta di vendere l’appartamento di Acacias per investire il ricavato nell’affare delle accademie di lingua. Pascual ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 luglio 2022)Ancora le mosse disono al centro delle prossime puntate di Una. La donna, non senza fatica o ricatti, riuscirà a giungere ad uncon. Maggiori info nelle nostre. Unaè in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 14.10, la domenica alle 14.25 circa. Unada d0menica 3 a sabato 9Lolita cerca rifugio alla pensione per non discutere con Ramon, al quale non sa se rivelare chi sia in realta’ Fidel. La situazione economica di Rosina e Liberto è sempre meno rosea, ma Rosina si rifiuta di vendere l’appartamento di Acacias per investire il ricavato nell’affare delle accademie di lingua. Pascual ...

