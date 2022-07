Ultime Notizie – Draghi-Conte | De Masi | “Non ho tradito Grillo”

(Di sabato 2 luglio 2022) “Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni…”. Raggiunto dall’Adnkronos, Domenico Decommenta per la prima volta il polverone sollevato dalla sua intervista al ‘Fatto quotidiano’, nella quale il sociologo ha parlato di presunte pressioni da parte del premier Marionei confronti di Beppeper disarcionare Giuseppedalla guida del M5S: pressioni, smentite prima da fonti della Presidenza del Consiglio e poi dallo stesso, cheavrebbe rivelato a Dein occasione del loro ultimo incontro a Roma. “Ci tengo a precisare – rimarca De– che tutte queste cosele aveva già raccontate ai parlamentari, erano già di dominio pubblico. Non ho svelato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nella regione di Sumy, nell'Ucraina nordorientale, sono stati sparati nelle ultime 24 ore circa 270 missi… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid e mascherine la ‘frecciata’ di Bassetti al Nobel Parisi - #Ultime #Notizie #Covid… - berardi225 : RT @tempoweb: Il ceceno #Kadyrov canta vittoria: crolla l'ultimo avamposto ucraino nel #Lugansk #ucraina #russia # #guerra #lysychansk #2lu… -

Il Sole 24 ORE

VERONA - Continua la polemica innescata dalle lettera in campagna elettorale inviata dal vescovo di Verona, ora ex, . 'Sono stati i media che hanno trascinato la questione in polemica', ha affermato ......in cui la notizia della sua richiesta di essere ceduto dai Brooklyn Nets ha dominato le... Sulla sua prossima destinazione, però, è ancora tutto molto nebuloso: secondo levoci i Toronto ... Coronavirus ultime notizie. Servizio 118: tornano ad aumentare i casi di polmonite Che problema ha agli occhi Enzo Decaro L’attore, come spesso avrete notato, porta sempre gli occhiali. Quasi sempre, quest’ultimi sono scuri, in modo tale da non far vedere bene gli occhi. Questo ...La mia sfida sarà quella di eguagliare quanto di buono fatto negli ultimi anni, continuando l'ottimo lavoro svolto dai miei predecessori. Credo che in qualsiasi sport l'elemento della sfida sia ...