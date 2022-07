TikTok rassicura i legislatori sulla sicurezza dei dati statunitensi

(Di sabato 2 luglio 2022) Il sito di social media di proprietà cineseha detto ai senatoriche sta lavorando a un accordo finale con il governo degli Stati Uniti che “proteggerà completamente idegli utenti e gli interessi dinazionale degli Stati Uniti”, secondo una lettera visionata venerdì (1° luglio) da Reuters. È quanto ha riportato la stessa agenzia di stampa sul proprio sito internet ufficiale. LEGGI ANCHE –> Ipersonali dei giudici contro l’aborto sono stati diffusi su Tik Tok per protesta L’amministratore delegato di, Shou Zi Chew, ha detto ai senatori in una lettera datata giovedì 30 giugno 2022 che l’app per video brevi stava lavorando con Oracle su “nuovi controlli avanzatidei...

