Sollevamento pesi | Lucrezia Magistris è oro nello strappo e argento nello slancio ai Giochi del Mediterraneo!

(Di sabato 2 luglio 2022) Superlativa. La stella azzurra delha conquistato la medaglia d’oroe l’nella categoria fino ai-59 kg aidel Mediterraneo 2022, rassegna in fase di svolgimento ad Orano, in Algeria. Nella prima gara la Vice Campionessa Europea in carica si è resa artefice di tre tentativi andati a buon fine, alzando prima 90 kg, poi 93 kg e infine 95 kg, misura con cui ha trovato il metallo più pregiato. Bene anche la greca Sofia Georgopoulou, anche lei pulita nelle tre alzate contrassegnate rispettivamente da 89, 92 e 94 kg. Buonissima performance anche per la turca Cansel Okzan, terza con 92 kg. Più combattuta la prova ...

In Algeria, nella categoria fino ai 49 kg del, l'azzurra ha letteralmente dominato: ha vinto nello strappo sollevando 83kg, per poi riconfermarsi nello slancio con 97 kg, per un ...Nella prima parte del sabato algerino vanno ricordate le due gare in linea maschile e femminile del ciclismo , la finale dei 59 kg femminili dele quella della pistola femminile del ...Giochi del Mediterraneo 2022 streaming video e diretta tv oggi sabato 2 luglio, programma 8^ giornata: le finali con medaglie in palio nelle prossime ore.Straripante Ferdi Hardal ai Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano (Algeria)l. Il pesista turco ha infatti dominato nella categoria fino ai -61kg, vincendo la medaglia d'oro sia nello strappo che nello ...