 #Siccità | sul web spuntano i negazionisti

(Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Si parla moltissimo di crisi idrica, registrando il picco degli ultimi dieci anni. Critiche al Governo e alla gestione della rete idrica nazionale. Nelle conversazioni si affermano l'hashtag #finanzafossile e le teorie complottiste La siccità e la crisi idrica stanno colpendo l'Italia e il rischio di razionamenti dell'acqua è già realtà per le industrie e l'agricoltura. L'economia soffre, regioni e comuni pensano di richiedere lo stato di emergenza e la Protezione Civile lancia l'allarme. L'anticiclone africano manterrà i valori termici superiori alla media del periodo e i temporali caduti tra Lombardia, Trentino e Friuli-Venezia Giulia non sono serviti a migliorare la situazione. I l cambiamento climatico, la gestione della rete idrica e le azioni del Governo, sono temi entrati in queste ore al centro delle conversazioni sul web. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale ...

