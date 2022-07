Saldi chiari e sicuri, il decalogo di Confcommercio e Adoc Molise (Di sabato 2 luglio 2022) 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2001. In particolare l'Art. 3. "Obblighi di informazione al consumatore" al comma 3, recita: "Sono considerate ingannevoli, ai sensi del ... Leggi su cblive (Di sabato 2 luglio 2022) 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2001. In particolare l'Art. 3. "Obblighi di informazione al consumatore" al comma 3, recita: "Sono considerate ingannevoli, ai sensi del ...

Pubblicità

campobassolive : Saldi chiari e sicuri, il decalogo di Confcommercio e Adoc Molise - infoitinterno : Saldi chiari e sicuri. Il decalogo di Confcommercio Molise e Adoc Molise - pipposchitt : RT @TaBuonaSera: ???Via ai #saldi estivi, anche a Taranto e provincia si parte sabato 2 luglio In occasione dell’avvio, negozi aperti per l’… - TaBuonaSera : ???Via ai #saldi estivi, anche a Taranto e provincia si parte sabato 2 luglio In occasione dell’avvio, negozi aperti… - Quot_Molise : Saldi chiari e sicuri. Il decalogo di Confcommercio Molise e Adoc Molise | -