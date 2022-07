Renzi e Calenda, è rissa da cortile: “Matteo? Si crede decisivo”. “Carlo stile Otelma non ne azzecca una” (Di sabato 2 luglio 2022) Tra Renzi e Calenda volano gli stracci. Ancora una volta. I due possibili protagonisti del campo largo si sgomitano a vicenda: neppure il fatidico terzo polo è abbastanza “largo” da contenere i duellanti, litigiosi (a distanza) come non mai. Se ne dicono di ogni, e continuano a pungersi e a battibeccare sui social e dalle colonne delle principali testate, con un furore iconoclasta da far invidia a due belligeranti capi tribù di una volta o di luoghi e culture lontane da noi. Insomma, questo matrimonio politico proprio non s’ha da fare. Renzi e Calenda, è guerra all’ultimo tweet Uno scontro non proprio in punta di fioretto, quello in corso tra i due litiganti, che oggi si rinnova con un tweet del numero uno di Azione, che aggiorna le ostilità a un’intervista che il leader di Italia Viva ha rilasciato al Corriere della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) Travolano gli stracci. Ancora una volta. I due possibili protagonisti del campo largo si sgomitano a vicenda: neppure il fatidico terzo polo è abbastanza “largo” da contenere i duellanti, litigiosi (a distanza) come non mai. Se ne dicono di ogni, e continuano a pungersi e a battibeccare sui social e dalle colonne delle principali testate, con un furore iconoclasta da far invidia a due belligeranti capi tribù di una volta o di luoghi e culture lontane da noi. Insomma, questo matrimonio politico proprio non s’ha da fare., è guerra all’ultimo tweet Uno scontro non proprio in punta di fioretto, quello in corso tra i due litiganti, che oggi si rinnova con un tweet del numero uno di Azione, che aggiorna le ostilità a un’intervista che il leader di Italia Viva ha rilasciato al Corriere della ...

Pubblicità

elio_vito : DiMaio, Calenda e Renzi...?? - fattoquotidiano : All’evento della Cgil sul lavoro ci sono tutti i leader progressisti (anche Calenda). L’unico assente? Renzi, che s… - fattoquotidiano : Dalle simpatie per i gilet gialli alla richiesta di aderire a Renew Europe, il partito centrista europeo fondato da… - pavafrav : RT @fattoquotidiano: Dalle simpatie per i gilet gialli alla richiesta di aderire a Renew Europe, il partito centrista europeo fondato da Em… - SecolodItalia1 : Renzi e Calenda, è rissa da cortile: “Matteo? Si crede decisivo”. “Carlo stile Otelma non ne azzecca una”… -