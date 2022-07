Messa in tv domenica 3 luglio su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 2 luglio 2022) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 3 luglio. La celebrazione sarà come di consueto trasMessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa Messa. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:55 Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Il programma della Santasu Rai Uno per. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55 Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaSportFace.

Pubblicità

Danieli_Solis : @GiovaQuez E' per colpa di gente come lui che perculano anche me, solo perché vado a messa la domenica. Ma non sono… - papageno_1794 : RT @TridentinaNapol: 3 luglio 2022, IV domenica dopo Pentecoste: S. Messa cantata in Rito Romano antico, ore 19.00 (orario estivo) https://… - TridentinaNapol : 3 luglio 2022, IV domenica dopo Pentecoste: S. Messa cantata in Rito Romano antico, ore 19.00 (orario estivo) - EnricoPistello : Avviso in anteprima, gli orari della 'PRIMA' programmazione per la messa in onda su TELEBELLUNO, del cortometraggio… - lovebuco1 : RT @LustTaste: Che compleanno del cazzo! Sembrava la messa della Domenica.. ?? -