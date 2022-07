LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen in risalita, male Timbretti Gugiu dopo due tuffi (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, tuffi E PALLANUOTO) 10.58: E’ diciannovesimo Andreas Sargent Larsen dopo la seconda rotazione. Purtroppo Timbretti Gugiu è trentottesimo, penultimo. 10.55: Bravo Andreas Sargent Larsen, che risale la classifica. Un buon doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti da 67.65 e 121.65 di punteggio in classifica. 10.53: Che bravo il quindicenne americano Hendberg che prende 79.20 con il secondo tuffo e risale in classifica. 10.52: Yang Jian ottiene 70.40 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (sporcato in entrata) e viene superato dal compagno di squadra. 10.50: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 10.58: E’ diciannovesimo Andreasla seconda rotazione. Purtroppoè trentottesimo, penultimo. 10.55: Bravo Andreas, che risale la classifica. Un buon doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti da 67.65 e 121.65 di punteggio in classifica. 10.53: Che bravo il quindicenne americano Hendberg che prende 79.20 con il secondo tuffo e risale in classifica. 10.52: Yang Jian ottiene 70.40 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (sporcato in entrata) e viene superato dal compagno di squadra. 10.50: ...

