Liv Morgan: “Sono favorevole al wrestling tra generi e vorrei ricevere una RKO da Orton” (Di sabato 2 luglio 2022) Liv Morgan ha fatto molta strada dal suo debutto in WWE qualche anno fa come parte della Riott Squad. Ha affinato il suo talento ed è diventata una delle stelle più importanti della Women’s Division. La Morgan ha lavorato duramente per affermarsi come una delle colonne portanti di Monday Night Raw. La sua impressionante crescita nell’ultimo anno, soprattutto in occasione della faida con Becky Lynch, le ha permesso di conquistare un grande seguito di fan. Recentemente ha anche subito una RKO da Sonya Deville. Parlando con il New York Post, Liv ha rivelato di voler incassare una RKO da Randy Orton. Le sue parole “Come donna sarei per il wrestling tra generi. Inoltre devo confessare che mi piacerebbe ricevere una RKO da Randy Orton, è cosi iconico. Ne ho ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 2 luglio 2022) Livha fatto molta strada dal suo debutto in WWE qualche anno fa come parte della Riott Squad. Ha affinato il suo talento ed è diventata una delle stelle più importanti della Women’s Division. Laha lavorato duramente per affermarsi come una delle colonne portanti di Monday Night Raw. La sua impressionante crescita nell’ultimo anno, soprattutto in occasione della faida con Becky Lynch, le ha permesso di conquistare un grande seguito di fan. Recentemente ha anche subito una RKO da Sonya Deville. Parlando con il New York Post, Liv ha rivelato di voler incassare una RKO da Randy. Le sue parole “Come donna sarei per iltra. Inoltre devo confessare che mi piacerebbeuna RKO da Randy, è cosi iconico. Ne ho ...

