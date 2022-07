Jacobs tenta la corsa disperata per i Mondiali Il tecnico Di Mulo | «Senza di lui la staffetta 4×100 crolla»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 luglio 2022) Alle prese con un dolore al gluteo, Marcellha dovuto abbandonare i 100 metri di Stoccolma. E’ comunque andato a Portland per prepararsi al Mondiale di Eugene, che ancora resta in programma. Sarà unacontro il tempo, scrive la Gazzetta dello Sport. “Gli acciacchi che, uno conseguente dell’altro, lo hanno frenato nel corso della stagione all’aperto, ne minano la partecipazione”. Il direttore, Antonio La Torre spiega: «Ho sentito Camossi, è sereno, sebbene non possiamo nascondere che un filo di preoccupazione c’è. La zona interessata è vicina al nervo sciatico, quindi particolarmente sensibile, soprattutto quando il sistema nervoso è sotto pressione. Marcell, che ha gli occhi del mondo addosso, ha avvertito fastidio e ha fatto benissimo a non gareggiare. Se non avrà ulteriori problemi, recupererà in tempo. Ce lo ...